To piąta największa różnica w play-off w historii ligi ; rekord jest o siedem punktów większy i należy do Denver Nuggets (121:63 z New Orleans Hornets w 2009 roku) i Minneapolis Lakers (133:75 z St. Louis Hawks w 1956). Nikt jednak tak wysoko nie wygrał w pierwszej rundzie walki o tytuł.

"Zagraliśmy zgodnie z naszą tożsamością, z naszym charakterem. Nic więcej, nic mniej. Tak graliśmy przez cały sezon, to nasza koszykówka. Będziemy jej wierni i to będzie kluczem do sukcesu w play off" - skomentował Gilgeous-Alexander.