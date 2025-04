Bójka z gwiazdorem w restauracji, dantejskie sceny. Trzeba było wzywać karetkę

DeMar DeRozan wdał się w bójkę w restauracji. Nagranie już krąży po sieci

Co doprowadziło gracza zespołu z Sacramento do takiej wściekłości? TMZ, powołując się na relację naocznego świadka, podaje, iż osoba, z którą DeRozan się starł, podeszła do koszykarza i przyłożyła mu do twarzy "świecący jasnym światłem telefon". Po takim opisie można wywnioskować, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z kibicem, który chciał zrobić gwiazdorowi zdjęcie i po prostu w swym zachowaniu przekroczył pewne granice. Na powyższym nagraniu zresztą słychać, jak fan krzyczy do 35-latka, by ten mu zwrócił jego smartfon...