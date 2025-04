18-latek o krok od debiutu w NBA. Donald Trump może pokrzyżować jego plany

Nastolatek od jakiegoś czasu jest na radarach skautów NBA i jeszcze do niedawna wiele wskazywało na to, że latem bieżącego roku wyląduje w najlepszej lidze koszykarskiej świata. Niestety, plany Maluacha na przyszłość pokrzyżowały działania Donalda Trumpa.

Kariera Khamana Maluacha wisi na włosku. Wszystko przez decyzję Donalda Trumpa

Lider Stanów Zjednoczonych już w trakcie kampanii wykazywał jawną niechęć do imigrantów i oznajmił, że uczyni co w jego mocy, aby "Ameryka Znów Stała się Wielka" ("Make America Great Again" od lat jest hasłem przewodnim zwolenników Donalda Trumpa - przyp. red.). Jego planem jest "pozbycie się" imigrantów ze Stanów Zjednoczonych, odbierając im prawo do pobytu w tym kraju.