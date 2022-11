Bezbramkowy remis Anglii z USA. Wszystko jeszcze możliwe

Mocny początek Anglii, odpowiedź USA

I to właśnie oni jako pierwsi byli bliscy zdobycia bramki. W 10. minucie przeprowadzili przepiękną akcję. Jude Bellingham wyszedł na wolne pole i dostał podanie, od razu zagrywając prostopadle do Bukayo Saki. Ten wycofał do Harry’ego Kane, którego strzał został zablokowany . Tempo wymiany podań z pierwszej piłki robiły znakomite wrażenie.

Ambitny remis Amerykanów

Amerykanie z dwoma remisami zajmują co prawda dopiero trzecie miejsce w tabeli grupy B, ale jeśli wygrają z Iranem, to wyprzedzą go w tabeli i awansują do kolejnej rundy. W teorii mogą to zrobić nawet z pierwszego miejsca.