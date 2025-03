UFC Londyn: Wyniki NA ŻYWO. Czy Błachowicz i Tybura wygrają?

Całe wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18:00 walką Guram Kutateladze vs Kaue Fernandes. Polscy kibice mogą znać pierwszego z wymienionych zawodników, bowiem to właśnie on witał w UFC Mateusza Gamrota, zaliczając przy tym bardzo kontrowersyjne zwycięstwo. Transmisja na Polsat Sport Fight rozpocznie się natomiast o 19:00, a o 20:00, czyli około pół godziny przed wejściem do oktagonu Marcina Tybury stream będzie również dostępny na kanale Polsat Sport 2.

Reklama