Jak donosi portal MMAJunkie, Mateusz Gamrot (17-0 1NC, 5 KO, 4 Sub) już niedługo zadebiutuje w najbardziej prestiżowej organizacji mieszanych sztuk walk - Ultimate Fight Championship. Amerykańska witryna podała informację, kiedy i z kim polski wojownik miałby się zmierzyć.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. KSW 54. Mateusz Gamrot - Marian Ziółkowski - skrót walki. Wideo Polsat Sport

Przypomnijmy, że Gamrot rozstał się z federacją KSW po gali KSW 54, gdzie w swojej ostatniej walce wieczoru pokonał na punkty Mariana Ziółkowskiego i obronił mistrzowski pas.

Reklama

"Gamer" niedawno dał do zrozumienia, że jest zainteresowany dołączeniem do takich federacji jak UFC, ONE Championship, Bellator MMA, ale nie wykluczył pozostania w KSW.

Ostatecznie wszystko wskazuje na to, że Gamrot zadebiutuje w tej najbardziej prestiżowej federacji, jaką jest niewątpliwie UFC. Według MMAJunkie rywalem Polaka będzie Magomed Mustafaev (15-3 MMA, 3-2 UFC). Pojedynek miałby odbyć się 17 października, a Gamrot miałby zastąpić Renato Moicano, który pierwotnie miał zmierzyć się z Mustafaevem.

"Gamrot potwierdził swoją dominację na europejskiej scenie, odnosząc 17 zwycięstw, w tym pięć nokautów oraz cztery poddania rywali" - piszą amerykańscy dziennikarze.

Zdjęcie Mateusz Gamrot / Szymczak Krzysztof / POLSKA PRESS / East News

KN