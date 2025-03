Niebywała historia, Najman stanie do walki o pas mistrzowski. Tam jeszcze nie przegrał

Najman przed szansą na obronę pasa mistrzowskiego. Wielkie emocje przed galą Fame MMA 25

"El Testosteron" stanie przed wielkim wyzwaniem, ponieważ to on na gali Fame MMA 25 stanie do pojedynku w formule 2vs1. Najman w oktagonie zmierzy się z braćmi Neffati. Ci wygrali na Fame MMA 15 z duetem Warjat&Woźniak. 5 kwietnia staną przed szansą na poprawienie swojego bilansu. Do tej pory praktycznie wszystkie walki dwóch na jednego kończyły się porażkami zawodników walczących solo.