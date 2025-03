Tyle Pudzianowski zarobi za walkę z Hallem? Można złapać się za głowę

Mariusz Pudzianowski to jeden z tych sportowców, którzy nie ograniczają się do uprawiania wyłącznie jednej dyscypliny. "Dominator" przez długie lata reprezentował nasz kraj na arenie międzynarodowej w zawodach strongmanów i odnosił naprawdę ogromne sukcesy. Pięciokrotny mistrz świata z czasem zapragnął jednak zmian i zdecydował się na debiut w sportach walki, a dokładniej w MMA. Pierwszy występ w oktagonie zaliczył w 2009 roku podczas gali KSW 12, kiedy to w walce wieczoru pokonał Marcina Najmana. Od tamtej pory stał się jednym z największych gwiazdorów Konfrontacji Sztuk Walki. Reklama

W ostatnich latach “Pudzian" nie radził sobie najlepiej. W grudniu 2022 roku przegrał on pojedynek wieczoru z Mamedem Chalidowem na XTB KSW 77. W czerwcu 2023 roku utytułowany strongman musiał natomiast uznać wyższość Artura Szpilki podczas gali XTB KSW 83. Od tamtej pory fani “Dominatora" z niecierpliwością czekali, aż ich idol ogłosi wreszcie powrót do oktagonu. Miał on w planach wystąpić na jubileuszowej gali XTB KSW 100 w listopadzie ubiegłego roku, jednak ostatecznie zmuszony był z tego występu zrezygnować. Po wielu miesiącach oczekiwań prośby fanów zostały jednak spełnione - ogłoszono bowiem, że Mariusz Pudzianowski wystąpi na kwietniowej gali XTB KSW 105, podczas której zmierzy się z Eddiem Hallem, byłym brytyjskim strongmanem.

Mariusz Pudzianowski zarobi fortunę za walkę z Eddiem Hallem na XTB KSW 105 w Gliwicach

Kilka miesięcy temu włodarz KSW Martin Lewandowski w rozmowie z WP SportoweFakty zdradził, że gdy Pudzianowski musiał wycofać się z występu na jubileuszowej gali, koło nosa przeszła mu największa wypłata w karierze. "Robił wszystko, żeby w Gliwicach wystąpić, ale niestety, tym razem się nie udało. Mariusz Pudzianowski na gali XTB KSW 100 miał zagwarantowaną najwyższą gażę w swojej dotychczasowej karierze MMA. Jemu nie zależało tylko i wyłącznie na kasie. Gdyby było inaczej, zataiłby swoje problemy, wyszedł do walki, być może by ją nawet przegrał, ale zgarnąłby wypłatę życia" - przyznał wówczas. Reklama

Jak się teraz okazuje, czek na dokładnie taką samą kwotę gwiazdor KSW otrzyma po walce z Eddiem Hallem. I to bez względu na końcowy rezultat. Takie wieści przekazał włodarz organizacji w rozmowie z Hubertem Mściwujewskim z kanału "MMA-bądź na bieżąco" na platformie YouTube. Jak ustalili niegdyś dziennikarze Super Expressu, najwyższą do tej pory wypłatę w KSW Pudzianowski otrzymał za walkę z Chalidowem. Wówczas panowie mieli otrzymać do podziału ponad 3 mln złotych. Wiele wskazuje więc na to, że tym razem za występ w oktagonie "Pudzian" miałby zainkasować ponad 1,5 mln złotych.

