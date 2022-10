RC Strasbourg - Lille OSC 0-3. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sport) WIDEO |

Bramki: 41. David (kar.), 76. David (Weah), 80. Cabella



RC Strasbourg Alsace: Sels – Djiku (C), Nyamsi, Le Marchand (46. Doukouré) – Dagba (71. Pierre-Gabriel), I. Sissoko (61. Thomasson), Prcić (78. Aholou), Bellegarde, Delaine (61. D. Liénard) – Gameiro, H. Diallo.

Rezerwowi: Kawashima – H. Diarra, Mothiba, L. Perrin.

Trener: Julien Stéphan



Lille OSC: Chevalier – Zedadka, Fonte (C), Djaló, Ismaily – André, And. Gomes (77. Baleba) – Ounas (65. Weah), Cabella, Bamba – David.

Rezerwowi: Jakubech, Jardim – Alexsandro, Bayo, Martin, Yoro, Zegrova.

Trener: Paulo Fonseca