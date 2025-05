Problem snajpera Pogoni. Sam o tym powiedział. "Poprosiłem, aby nie przychodziła"

- Jest pracowity i skromny. Jemu woda sodowa nie uderza do głowy, gdy zdobywa hat-tricka. Przeciwnie - chce jeszcze więcej pomagać drużynie i strzelać kolejne gole. Ma świadomość, że w piłce nożnej wszystko szybko się zmienia i nie jest łatwo pozostać na topie. Widzę po nim, że jest skoncentrowany na swojej robocie. Oddałem mu w tym sezonie rzuty karne, a on je wykorzystuje. Cieszę się, że Pogoń ma takiego napastnika - chwalił Greka w rozmowie z nami Kamil Grosicki .

Koulouris zna już smak bramki zdobytej na PGE Narodowym. Przed rokiem trafił przeciwko Wiśle Kraków , ale to okazało się zbyt mało - ostatecznie "Biała Gwiazda" wygrała 2:1 i zabrała puchar do Małopolski.

- Byliśmy tu już przed rokiem i wtedy się nie udało. Od pierwszego meczu w tym sezonie mieliśmy cel nie tyle, by tu wrócić, ale aby zdobyć trofeum. To oczywiście wielka rzecz dla klubu, dla nas wszystkich. Nasze zobowiązanie jest takie, aby dać z siebie wszystko, aby zdobyć to, czego nie udało się zdobyć przed rokiem - zapewniał napastnik podczas czwartkowej konferencji prasowej.