Nie żyje były piłkarz Górnika Zabrze. Przegrał walkę z nowotworem

Andrejs Prohorenkovs piłkarską karierę rozpoczął w rodzinnej Łotwie, ale bardzo szybko ruszył na podbój zagranicznych lig. Dla polskich kibiców był postacią dobrze znaną - jego związek z naszym krajem rozpoczął się w 1997 roku, gdy został zawodnikiem Hutnika Warszawa . Kolejne przystanki na jego piłkarskiej drodze w Polsce to Czuwaj Przemyśl, Ceramika Opoczno i Odra Opole . Wiosną sezonu 2000/2001 trafił do Górnika Zabrze , gdzie zadebiutował w Ekstraklasie. W barwach zabrzańskiego klubu wystąpił w 12 meczach ligowych i raz udało mu się wpisać na listę strzelców. Choć jego przygoda z Ekstraklasą nie trwała długo, Prohorenkovs pozostawił po sobie dobre wspomnienia. Z boiska emanowała u niego pasja, a styl gry - oparty na szybkości i waleczności - zjednywał mu sympatię kibiców.

W reprezentacji Łotwy zadebiutował w 2002 roku i już w swoim pierwszym meczu przyczynił się do historycznego wyniku. W Warszawie Łotwa sensacyjnie pokonała Polskę 1:0 w eliminacjach do Euro 2004. Prohorenkovs przez kolejne lata stał się jednym z filarów łotewskiej kadry, rozgrywając łącznie 32 mecze i zdobywając cztery gole. Dwa lata później wraz z drużyną narodową Prohorenkovs poleciał do Portugalii na mistrzostwa Europy. Był to pierwszy i do tej pory jedyny raz, kiedy reprezentanci Łotwy wzięli udział w Euro. Zmagania zakończyli jednak już na fazie grupowej.