Finał Pucharu Polski. Gorąco pod Narodowym. Policja musiała użyć armatki wodnej

Nietrudno było domyślić się, że natężenie nienawiści przy okazji finału Pucharu Polski będzie dużo większe - proporcjonalnie do skali i rangi wydarzenia.

Finał Pucharu Polski. Policja musiała interweniować

Na tym jednak utrudnienia się nie skończyły. Kiedy zmierzałem już do wejścia dla mediów, zostałem zatrzymany przez jednego z policjantów. Zauważył, że mam na sobie granatową koszulkę polo i powiedział, że w związku z tym, że kolorystyka kojarzy się z barwami Pogoni Szczecin , dla mojego bezpieczeństwa radzi mi poczekać z przejściem.

Dopytałem funkcjonariusza, co się stało. Ten odpowiedział mi natomiast, że przy bramie numer 3 doszło do "małych zamieszek" z udziałem kibiców. Zebrali się tam najbardziej zagorzali fani Legii, a policja była zmuszona do użycia armatek wodnych, aby zapanować nad agresywnym tłumem.