Ocalał z katastrofy samolotu. Śmierć dopadła go kilka dni później

Aleksandar Galimow miał 26 lat i od dziecka grał w drużynie Lokomotiwu Jarosław . 7 września 2011 roku drużyna ligi KHL podróżowała czarterowym samolotem z Jarosławia do Mińska na mecz z tamtejszym Dynamem.

Niestety na spotkanie nie dolecieli. Samolot z 37 pasażerami oraz ośmioosobową załogą uległ katastrofie krótko po starcie z lotniska Tunoszna w Jarosławiu. Rozpadł się na kilka części i część kadłuba wpadła do rzeki Tułosza, dopływu Wołgi.

Samolot rozbił się na kawałki, ale Aleksandar Galimow wyszedł z niego o własnych siłach

Galimow okazał się jedynym hokeistą, który przeżył katastrofę samolotu. Wydostał się z niego o własnych siłach. Według świadków wypadku hokeista tuż po katastrofie "nie stracił przytomności i był w stanie samodzielnie oddalać się od płonących pozostałości po samolocie, brodząc w wodzie" . Został przewieziony do jednego ze szpitali w Jarosławiu w bardzo ciężkim stanie z obrażeniami i oparzeniami 90 procent ciała, oparzeniem dróg oddechowych, stłuczeniem lewego płuca i podejrzeniem stłuczenia nerki.

Kolejnego dnia Galimow został przetransportowany samolotem Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych z Jarosławia do Moskwy, do Instytutu Badawczego im. Wiszniewskiego, gdzie wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej w celu zwalczenia oparzeń i wstrząsu bólowego.