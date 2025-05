Gauff, Sabalenka, a teraz wielki sukces Naomi Osaki. Japonka przed życiową szansą

W sobotę oczy fanów kobiecego tenisa będą oczywiście skierowane na Madryt - tam w finale Mutua Madrid Open Aryna Sabalenka zmierzy się z Coco Gauff. Jeśli Białorusinka wygra to starcie, jako pierwsza w historii po raz trzeci wywalczy tytuł w stolicy Hiszpanii, a zarazem po raz pierwszy w karierze przekroczy barierę 11 tysięcy punktów w rankingu. I to by było... na rękę Idze Świątek. Inne rozwiązanie, czyli triumf 21-letniej Gauff, oznaczać będzie bowiem jej powrót na pozycję wiceliderki listy WTA, przed naszą zawodniczkę. Reklama

Kiedyś zaś liderką była Naomi Osaka, która dwukrotnie wygrała też Australian Open i dwukrotnie US Open. Po zawirowaniach zdrowotnych, a później też przerwie macierzyńskiej, 27-letnia dziś tenisistka nie wróciła już do tak wybitnej formy, jaką kiedyś prezentowała. Teraz jest jednak na dobrej drodze do tego, by po raz pierwszy w karierze zagrać w finale jakiegokolwiek turnieju na mączce. A dokonać tego może w Bretanii.

WTA Saint-Malo. Naomi Osaka walczyła o półfinał challengera na mączce

Dla Osaki ta nawierzchnia nigdy nie była ulubioną, właściwie tylko na kortach twardych prezentowała wybitny poziom. Niemniej nawet na trawie kiedyś grała o tytuł w ITF w Sutbiton, a na mączce - nie. Dwukrotnie dotarła do półfinału, najpierw na samym początku kariery w Amelia Island na Florydzie. Miała wtedy... 14 lat, a w meczu o finał przegrała ze swoją starszą siostrą Mari. A za drugim razem stało się to już w poważniejszych zawodach, czyli w WTA w Stuttgarcie, ale po ograniu Donny Vekić w 2019 roku nie przystąpiła do starcia z Anett Kontaveit.

Rok temu Japonka była zaś bardzo blisko sensacji w Roland Garros, pokonała Lucię Bronzetii i w drugiej rundzie wpadła na Igę Świątek. Prowadziła w trzecim secie 5:2, miała nawet piłkę meczową przy własnym podaniu i... przegrała łącznie pięć gemów z rzędu. Reklama

Naomi Osaka / IRINA R HIPOLITO / Spain DPPI / DPPI via AFP / AFP

Ten sezon na mączce też zaczęła od pojedynku z Bronzetii, ale w Madrycie. Włoszka wygrała po trzysetowej batalii, a Japonka podjęła natychmiastową decyzję o zgłoszeniu się do innych zawodów - WTA 125 w Saint-Malo. I z Hiszpanii przeniosła się na północ, do Bretanii, została tu rozstawiona z dwójką.

Tak jak się można było spodziewać, Japonka miała olbrzymią przewagę we własnych gemach serwisowych, jej podanie nawet na mączce może robić różnicę. Dopiero w ostatnim gemie inauguracyjnej partii miała problemy, musiała nawet bronić dwóch break pointów, ale jakoś z tego wyszła. A że wcześniej sama raz przełamała rywalkę, wygrała 6:3. Reklama

A drugi set był o tyle inny, że trzy breaki zostały zapisane w trzech pierwszych gemach, ale dwa trafiły na konto Osaki. I to wystarczyło, by już dość spokojnie kontrolowała to spotkanie. Wygrała 6:3, 6:4, o finał będzie rywalizowała w sobotę z Leolią Jeanjean, kolejną zawodniczką z Francji. I będzie naturalną faworytką. Jeśli byłą liderka WTA wygra mecz, awansuje na 50. miejsce w rankingu. A jeśli zgarnie tytuł, wskoczy jeszcze o dwie pozycje wyżej, tuż przed Emmę Raducanu.

Naomi Osaka / AFP