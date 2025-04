Niespodziewana wpadka, Marcin Bułka na ustach Francuzów. Brutalny werdykt

Kolejna wpadka OGC Nice. Marcin Bułka się nie popisał

Poniżej pierwszego miejsca trwa za to zażarta walka o kwalifikację do Ligi Mistrzów. I właśnie to jest celem Nicei na tym etapie kampanii 2024/25. Niestety piątkowe spotkanie z Nantes oddala ekipę Marcina Bułki od upragnionego celu. "Orlątka" nieoczekiwanie przegrały z 13. w tabeli Nantes i to na własnym stadionie, a reprezentant Polski tym razem nie stanął na wysokości zadania.