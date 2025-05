Od niego wszystko zależy. Los legendarnego klubu w rękach 18-latka

Gezet Stal Gorzów po trzech spotkaniach zajmuje siódme miejsce w PGE Ekstralidze. Gorszy jest tylko Stelmet Falubaz Zielona Góra. Drużyna z Grodu Bachusa ma jednak o wiele większy potencjał w zespole niż gorzowianie. Legendarny polski klub uzależniony jest od dyspozycji Oskara Palucha. Jeśli ten jedzie dobrze, to Stal się trzyma i walczy do końca. Kiedy przytrafia mu się słabszy mecz, to dostają ogromny łomot, tak jak ostatnio w Częstochowie. 18-latek jest kluczem do zwycięstw gorzowskiej drużyny.