Bolesna diagnoza ws. kadry Grbicia, to nie wróży dobrze. "Jest to pewne ryzyko"

Absencja tak doświadczonych zawodników oraz brak m.in. Karola Butryna i Bartosza Kwolka , którzy wydawali się być "pewniakami" do zaproszenia na zgrupowanie, oznacza ogromną szansę dla młodszych siatkarzy, którzy nie mają jeszcze dużego doświadczenia reprezentacyjnego. W rozmowie z siatka.org zwrócił na to uwagę Grzegorz Ryś, który obecnie prowadzi młodzieżową reprezentację Niemiec.

Siatkówka. Reprezentacja Polski obniży poziom? "Jest to pewne ryzyko"

Zdaniem szkoleniowca to ostatni moment, by szukać następców wielkich mistrzów, takich jak Bartosz Kurek. Nie dość bowiem, że młodsi siatkarze mogą zyskać doświadczenie dzięki grze w Lidze Narodów, to wciąż mogą obserwować starszych kolegów po fachu, którzy nie zakończyli jeszcze przygody z kadrą. Dopytywany o to, którzy zawodnicy mogą w najbliższych sezonach błysnąć w reprezentacji, wskazał m.in. na Kajetana Kubickiego, Maksymiliana Granicznego czy Bartosza Gomułkę.