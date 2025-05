Przeraźliwe gwizdy na Narodowym. To stało się tuż przed początkiem finału

Fani Legii Warszawa i Pogoni Szczecin przez lata żyli w tak zwanej zgodzie. Co to oznaczało w praktyce? Między innymi to, że na meczach pomiędzy tymi drużynami z trybun nigdy nie płynęły wyzwiska jednych na drugich. Ponadto kibice w barwach Legii bez przeszkód mogli siedzieć wśród sympatyków Pogoni - i odwrotnie - bez konieczności martwienia się o własne bezpieczeństwo.