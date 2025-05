Hit w Kobierzycach. Czy wicemistrzynie Polski namieszają w walce o złoto?

- Przed spotkaniem z Elblągiem mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy "głodne" rewanżu. To drużyna, która w tym sezonie prezentuje się bardzo dobrze, poczyniła duży progres. Analizując nasz ostatni mecz z Kobierzycami, mimo niekorzystnego wyniku to uważam, że nasza obrona była całkiem solidna i to chcemy utrzymać. Niestety skuteczność zawiodła i jest to element, który zdecydowanie wymaga poprawy. Zapewniam, że w najbliższym meczu damy z siebie tyle sił ile mamy. Zrobimy wszystko, by po 60 minutach walki móc cieszyć się z kompletu punktów

~ zapowiedziała Oliwia Kuriata, obrotowa MKS-u URBIS Gniezno.