112 reprezentantów Polski, 52 kobiety i 60 mężczyzn, stanie na starcie rozpoczynającej się 3 lipca we włoskim Neapolu 30. Uniwersjadzie w sportach letnich. Ceremonia zakończenia odbędzie się 14 lipca.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kamila Lićwinko trzecia w skoku wzwyż na Memoriale Janusza Kusocińskiego. Wideo INTERIA.TV

"Nie udało mi się wystąpić w uniwersjadowych zmaganiach. Za to startował w nich mój szef (minister Witold Bańka) zdobywając w lekkoatletyce dwa medale. Za dwa dni rozpoczniecie rywalizację o medale. To doskonały moment, aby powiększyć dotychczasowy dorobek medalowy. Przypomnę, że polscy akademicy wywalczyli w letnich uniwersjadach 342 medale, 94 złote, 116 srebrnych i 132 brązowe. Jedna trzecia liczby medali zdobywanych przez Polaków w najważniejszych imprezach to zasługa akademików" - powiedział podczas ceremonii pożegnania ekipy podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jan Widera.

Reklama

Szef polskiego sportu startował w rywalizacji studentów w Bangkoku w 2007 roku, gdzie zdobył złoty medal w sztafecie 4x400 m, oraz dwa lata później w Belgradzie srebrny w tej samej konkurencji.

Pożegnanie odbyło się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

"Jest mi niezwykle miło, że to właśnie tutaj już po raz drugi żegnamy sportowców-studentów udających się na Uniwersjadę" - powiedział profesor UW i zarazem prezes Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego Alojzy Nowak podkreślając, że sport to bardzo ważna część życia nie tylko młodych ludzi.

Polacy zaprezentują się w Neapolu w dziesięciu dyscyplinach: judo, lekkoatletyce, łucznictwie, pływaniu, siatkówce mężczyzn, strzelectwie, szermierce, taekwondo, tenisie oraz w tenisie stołowym.

Najliczniejszą grupę - 29 osób - stanowią przedstawiciele "królowej sportu". Szermierzy jest 18, a pływaków 16. Chorążym reprezentacji został siatkarz Paweł Halaba.

"Jestem z tego powodu dumny i mam nadzieję, że z kolegami zdobędziemy złoty medal" - powiedział Halaba.

"Chcemy ugrać jak najlepszy wynik. Mamy w grupie zespoły Brazylii, Kanady, Iranu oraz gospodarzy" - powiedział najwyższy w reprezentacji, mierzący 215 cm wzrostu siatkarz Bartłomiej Lemański, występujący na co dzień w Asseco Resovii Rzeszów.

Powtórzyć sukces z Tajwanu chce młociarka Malwina Kopron. "Moim głównym celem są mistrzostwa świata w Katarze, które rozegrane zostaną po uniwersjadzie. Uzyskałam już limit na czempionat globu 71 metrów i jestem dobrej myśli mając przed sobą start w Neapolu" - powiedziała zawodniczka AZS UMCS Lublin.

Złoty medalista w dyscyplinach olimpijskich może liczyć na nagrodę w wysokości 10 tys. złotych, srebrny 7, a brązowy 4,5 tys. złotych. Nagrody w sportach nieolimpijskich są pomniejszone o 20 procent.

W poprzedniej Uniwersjadzie rozegranej w stolicy Tajwanu Tajpej w 2017 roku startowało 181 polskich sportowców-studentów, którzy wywalczyli 25 krążków, siedem złotych i po dziewięć srebrnych i brązowych, co dało Polsce 11. miejsce w klasyfikacji medalowej.

Największe sukcesy Polacy donieśli w lekkoatletyce, stając sześć razy na najwyższym stopniu podium. Złote medale przypadły: Krystianowi Zalewskiemu (3000 m z przeszkodami), Marcelinie Witek (rzut oszczepem), Malwinie Kopron i Pawłowi Fajdkowi (rzut młotem), Małgorzacie Hołub (400 m) oraz sztafecie 4x400 m w której pobiegły: Holub, Iga Baumgart, Patrycja Wyciszkiewicz i Justyna Święty.