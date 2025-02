Sugerują kłopoty Sułek-Schubert. Chodzi o trenera zawieszonego za molestowanie

Od razu w przestrzeni wirtualnej rozpętała się burza. Brytyjczyk, choć jest szalenie utytułowany (doprowadził do złotego medalu olimpijskiego Jessikę Ennis-Hill), to niestety ciągnie się za nim skandal w postaci nieodpowiedniego zachowania względem podopiecznych. Chodzi o wykorzystywanie seksualne. W końcu po wielu skargach pięścią w stół uderzyli działacze w jego ojczyźnie . Efekt? Dożywotnia dyskwalifikacja. Dlatego więc decyzja Adrianny Sułek-Schubert odbiła się tak szerokim echem.

"Napisała do mnie wiadomość z prośbą czy mogę jej pomóc. Przyjechałem więc do Polski na trzy tygodnie po to by pomóc i wesprzeć swoją wiedzą. (...) Jest bardzo utalentowana. Może regularnie zdobywać podia na najważniejszych imprezach. I jest także dorosła, więc może decydować samodzielnie, będąc świadomym potencjalnych konsekwencji. Myślę, że będziemy to kontynuować. Byłoby miło dostać kontrakt" - pochwalił się 52-latek na łamach "dailymail.co.uk".