Wielkie wzmocnienie lekkoatletów przed igrzyskami. Oficjalne potwierdzenie

Żodzik wesprze Polaków w Paryżu

Lekkoatletyka to dla Polaków jedno z większych powodów do nadziei na przywiezienie medali z igrzysk olimpijskich w Paryżu. W czwartek ta sekcja otrzymała solidne wzmocnienie. Zakończył się bowiem okres karencji Marii Żodzik i urodzona na Białorusi sportsmenka pomoże biało-czerwonym podczas nadchodzącego turnieju we Francji.