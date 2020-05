Zmarł były polski lekkoatleta Tadeusz Milewski. Najpierw w latach 60. z powodzeniem uprawiał biegi, a po wypadku zaczął specjalizować się w rzucie dyskiem, zostając brązowym medalistą igrzysk paraolimpijskich. Miał 82 lata.

O śmierci Tadeusza Milewskiego poinformował w poniedziałek w mediach społecznościowych prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, gdzie były sportowiec mieszkał od 1945 roku.

Milewski profesjonalne uprawianie sportu zaczął od biegów średnich i długich. Reprezentantem naszego kraju w lekkoatletyce był w latach 1958-71.



Później został przymuszony przez życie, by odnaleźć się w nowej sytuacji. Na skutek wypadku samochodowego częściowo utracił wzrok, ale tragiczne doświadczenie nie odsunęło go od zawodowej aktywności.



Przeciwnie, zdołał powrócić do sportu i po pięciu latach od wypadku, w 1976 roku na igrzyskach paraolimpijskich w Toronto, stanął na najniższym stopniu podium. Brązowy medal zdobył w konkurencji rzutu dyskiem.



Ostatnio był prezesem Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Doceniony za swoje osiągnięcia i pracę został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

