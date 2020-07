Czterokrotny mistrz świata w rzucie młotem Paweł Fajdek wystąpi 6 września na Stadionie Śląskim w Memoriale Kamili Skolimowskiej jako ambasador tej areny i regionu. Wtedy będzie też już prawdopodobnie zawodnikiem jednego ze śląskich klubów. "Chciałbym tu zostać do końca kariery" - przyznał.

Umowa w sprawie współpracy młociarza ze Śląskim i samorządem województwa została podpisana w piątek.

"Rozmowy w sprawie klubu trwają. Chciałbym tu zostać do końca kariery, nie wiem, ile ona potrwa. To zależy od zdrowia, chęci i wyników. Kiedyś marzyłem, by trenować do +40+, teraz schodzę do wieku 37-38 lat. Wolałbym już nie robić wycieczek po kraju. Lubię zbudować ciepłą atmosferę" - powiedział zawodnik, który od 12 lat reprezentuje barwy Agrosu Zamość.

Podczas piątkowej konferencji prasowej organizatorzy poinformowali o pierwszych zagranicznych gwiazdach 11. edycji Lotto Memoriału Kamili Skolimowskiej. Będą to mistrzyni świata i wicemistrzyni olimpijska na 200 m Holenderka Dafne Schippers, mistrzowie globu w rzucie dyskiem - Szwed Daniel Stahl (Doha 2019) i Litwin Andrius Gudzius (Londyn 2017) oraz niemiecki oszczepnik Johannes Vetter - mistrz świata z Londynu.

"W tym trudnym czasie wchodzimy na lekkoatletyczny 'international level'. Staramy się, by wejść do światowej ekstraklasy. Mam nadzieję, że w kolejnych latach, po pandemii, sytuacja pozwoli na organizowanie największych wydarzeń sportowych" - wspomniał marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski.

Wstęp na wrześniowe zawody będzie wolny. Dwa lata wcześniej Memoriał przyciągnął na stadiom 42 tys. kibiców.

"To jeden z najnowocześniejszych i najładniejszych obiektów lekkoatletycznych w Europie. To opinia sportowców. Jesteśmy dumni, że lekkoatletyka tak często gości w +Kotle Czarownic+" - dodał prezes Stadionu Śląskiego Jan Widera.

Fajdek przyznał, że w trakcie pandemii bardzo dużo odpoczywał.

"Liznąłem trochę 'życia kanapowego'. Przez trzy miesiące nie wyjechałem poza granice gminy. Takiego odpoczynku bardzo dawno nie miałem. Głowę totalnie oczyściłem z nerwów. Ostatni miesiąc już znacząco mocniej przepracowałem. Chcę być gotowy na wrzesień, myślę, że forma jest do zbudowania w tym czasie" - ocenił zawodnik, który ma w planie pięć startów latem.

Memoriał Kamili Skolimowskiej będzie zaliczany do nowego cyklu World Athletics Continental Tour Gold, drugiego po Diamentowej Lidze w światowej hierarchii.

Na początku maja 2021 w Chorzowie rozegrane zostaną nieoficjalne MŚ sztafet.

Autor: Piotr Girczys