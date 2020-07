Prezes rosyjskiej federacji lekkoatletycznej Jewgienij Jurczenko przyznał, że organizacja nie dysponuje pięcioma milionami dolarów, które w ramach grzywny musi zapłacić światowym władzom tej dyscypliny - World Athletics. Termin upływa w środę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jerzy Engel dla Interii: Nowy selekcjoner Orłów? To byłby nonsens. Wideo TV Interia

"Pieniędzy, niestety, nie udało się znaleźć" - powiedział Jurczenko agencji TASS.

Reklama

World Athletics w marcu wymierzyła karę w wysokości 10 milionów dolarów, ale połowa jest w zawieszeniu. To konsekwencje afery dopingowej, a w tym przypadku konkretnie przyznania się rosyjskiej federacji do przedłożenia fałszywej dokumentacji, zapewniającej alibi sportowcowi, którego w zgłoszonym miejscu pobytu nie zastali kontrolerzy.

Na razie nie wiadomo, jakie decyzje w związku z brakiem spłaty podejmie World Athletics. Rada światowej centrali ma się zebrać 29-30 lipca.

Jednym z jej uprawnień jest cofnięcie możliwości startu rosyjskich sportowców pod neutralną flagą. W ubiegłym roku zawodnicy z tego kraju, dzięki takiemu pozwoleniu, zdobyli sześć medali mistrzostw świata.

Zdjęcie Flaga Rosji / Mateusz Słodkowski / Newspix

#POMAGAMINTERIA