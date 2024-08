Co się dzieje z Andrejczyk? Po igrzyskach zrobiła badania. Tak wykryła chorobę

Dała też do zrozumienia, że są rzeczy, o których nie chce mówić przed kamerą . Nie zamierzała się usprawiedliwiać czynnikami od niej niezależnymi. Miała świadomość, że jeśli zredukuje w ten sposób u kibiców poczucie rozczarowania, to w bardzo nikłym stopniu.

Andrejczyk cierpiała w trakcie igrzysk. Trener Cezary Wojna widział wszystko z bliska

- Po igrzyskach Maria miała trochę dość, wiedziała, że ten medal leżał na ziemi, wystarczyło się schylić. Zrobiła badania. Okazało się, że ma zapalenie układu moczowego, do tych wszystkich kłopotów jeszcze to. W Paryżu przechodziła, co by nie mówić, dosyć poważną chorobę. Widziałem, jak w tym finale gasła - opowiada otwarcie szkoleniowiec.