Lech na właściwym torze - Odcinek 27 WIDEO |

Lech Poznań awansował do kolejnej rundy Fortuna Pucharu Polski po wygranej z Unią Skierniewice.



- Był to mecz bez wielkiej historii, choć oczywiście możemy się zastanawiać, na ile piłkarze, którzy w nim wystąpili, wykorzystali swoją szansę. Myślę, że jednak musimy brać poprawkę na to, że Lech szybko strzelił dwa gole. Po nich Unia poczuła, że może uda jej się trochę namieszać, parę razy debiutujący bramkarz Bartosz Mrozek musiał się wykazać. Jeśli Lech w kolejnej rundzie Pucharu Polski wylosuje kogoś z Ekstraklasy, to trener Maciej Skorża już nie będzie cudował ze składem, tylko wystawi wyjściowy garnitur, jak w meczu ligowym - uważa Grzegorz Hałasik z Radia Poznań, gość podcastu "Lech na właściwym torze".



Czy zdobycie Pucharu Polski w tym sezonie przez Lecha Poznań może być dla niego nawet trudniejsze niż wygranie PKO Ekstraklasy? Czy do świadomości kibiców i opinii publicznej przebiło się, że to Raków Częstochowa będzie najgroźniejszym rywalem Lecha Poznań w tym sezonie? Czy w przypadku dalekich wyjazdów Lech nie powinien częściej latać na mecze samolotem? O tym w najnowszym odcinku podcastu "Lech na właściwym torze", nagranym w drodze powrotnej z meczu Unia Skierniewice - Lech Poznań. Zaprasza Bartosz Nosal, sport.interia.pl.