Poruszenie pod wpisem Legii. Klub ogłosił rozstanie, nieco ponad trzy lata i koniec

Legia Warszawa jak na razie nie może zaliczyć kończącego się powoli sezonu do udanych. Podopieczni Goncalo Feio co prawda dotarli aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji, ale za to w PKO BP Ekstraklasie mają niewielkie szanse na zajęcie miejsca na podium. O kwalifikację do kolejnej europejskiej przygody powalczą więc w finale Pucharu Polski na PGE Narodowym. Na kilkanaście dni przed meczem z klubu odchodzi jednak ważna osoba. "Wojskowi" wydali już oficjalny komunikat.