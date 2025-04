Zagrał mecz w lutym i zapadł się pod ziemię. Teraz tłumaczy się fanom. Oto powód zniknięcia polskiego tenisisty

Maks Kaśnikowski to jedna z nadziei polskiego tenisa męskiego. Choć obecnie jego pozycja w rankingu (241. red.), nie wskazuje na to, abyśmy mieli do czynienia z wybitnym zawodnikiem, to warto spojrzeć na dotychczasowe osiągnięcia 21-latka, aby zrozumieć, kim tak naprawdę może stać w przyszłości. Mimo młodego wieku ma on na swoim koncie bowiem udane kwalifikacje do turnieju US Open 2024. Co prawda szybko pożegnał się on z tą imprezą, lecz przepustka do głównej rundy wielkoszlemowego turnieju w przypadku tak młodego zawodnika musi być rozpatrywana w kategoriach ogromnego sukcesu. Warto również podkreślić, że był to jego absolutny debiut w turnieju najwyższej rangi.

