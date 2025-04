Wstyd na całą Europę. Klub Ekstraklasy już tego nie zatuszuje. Żal patrzeć

Kto w bieżącym sezonie oczekiwał od wrocławian powtórnego awansu do europejskich pucharów, ten czuje się srogo rozczarowany. I jest to delikatne ujęcie tematu. Śląsk nie tylko nie włączył się do walki o ligowe złoto, ale do ostatniej kolejki będzie zaciekle walczył o uratowanie miejsca w Ekstraklasie.

Reklama