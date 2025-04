Pilne ogłoszenie Gamrota. Od sierpnia czeka na powrót do UFC, jedno zdanie mówi wszystko

Fighter urodzony w Bielsku-Białej już od dobrych kilku lat toczy pojedynki dla największej organizacji MMA na świecie. W pewnym momencie doświadczony zawodnik był bliski walki o pas wagi lekkiej, lecz ostatecznie nie doszedł do starcia o trofeum. 34-latek nie jest ostatnio zbyt aktywny w oktagonie. Poprzednią potyczkę stoczył ponad pół roku temu, bo w sierpniu 2024, przegrywając dość niespodziewanie z Danem Hookerem. Reklama

Od tego momentu co jakiś czas pojawiały się informacje o możliwym powrocie, lecz finalnie kończyło się na niczym. We wtorkowe popołudnie naszego czasu doszło jednak do przełomu w sprawie. A poinformował o nim sam zainteresowany. Na profilu zawodnika w serwisie X pojawił się krótki, ale jakże wymowny komunikat. "Oczy tygrysa. Umowa podpisana" - napisał polski gwiazdor. Wpis błyskawicznie zrobił furorę wśród użytkowników platformy. W nieco ponad dziesięć minut uzbierał kilkaset polubień.

Mateusz Gamrot stoczy kolejną walkę w UFC. Niebawem pozna nazwisko rywala

"Kiedy walczysz?", "No to kto twoim rywalem?" - dopytują się fani. Na te informacje przyjdzie im jeszcze trochę poczekać, ponieważ w odpowiednim czasie nazwisko oponenta bielszczanina ogłosi sama organizacja. Najważniejsze jest jednak podpisanie umowy. Nasz rodak zapewne chce doprowadzić do pojedynku jak najszybciej, ponieważ do końca roku planuje przynajmniej dwie walki, o czym niedawno powiedział na specjalnym połączeniu live organizowanym przez Łukasza Zaborowskiego. Reklama

"Obojętnie kto, wam powiem. Czy to ranking, czy bez rankingu, czy Klein, czy Przemysław z Sosnowca, biorę każdego" - oznajmił wtedy, spragniony konfrontacji o stawkę (cytat za: "Lowking.pl"). "Czekam po prostu na kontrakt, bo to jest tak jakby potwierdzenie tego wszystkiego. I jak przyjdzie kontrakt, żeby nie wypalić wcześniej, wtedy też się podzielę jakąś większą namiastką informacji. Przesuwamy się do przodu" - dodał później. Kwestia umowy na szczęście już załatwiona.

Mateusz Gamrot / Mike Roach / Contributor

Mateusz Gamrot /