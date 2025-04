Fatalna seria Cracovii trwa. Jest decyzja w sprawie zmiany trenera

36-letni szkoleniowiec zespół objął w końcówce poprzedniego sezonu. Wtedy sytuacja była trudniejsza, bo zespół bronił się spadkiem. To była też indywidualna szansa dla szkoleniowca, który w gabinecie prezesa usłyszał, że jak utrzyma drużynę, to zostanie na dłużej. Nie było łatwo, ale Cracovia uniknęła spadku.

Cracovia zwolni Kroczka? Klub podjął decyzję

Z naszych informacji wynika, że trener Kroczek na razie nie zostanie zwolniony z Cracovii. W krakowskim klubie chcieliby, by szkoleniowiec pracował też w kolejnym sezonie, ale w końcówce bieżących rozgrywek drużyna (i trener) musi zacząć lepiej punktować. Jeśli zespół spadnie do dolnej części tabeli, wtedy nic już nie uratuje Kroczka. Decyzja o przedłużeniu kontraktu powinna zapaść najpóźniej po przedostatnim meczu tego sezonu (z Legią).

Jak usłyszeliśmy w klubie, jest lista ewentualnych następców trenera Kroczka, ale nie są prowadzone negocjacje. Trwają za to rozmowy w sprawie zatrudnienia nowego dyrektora sportowego i najbliżej jest przyjście Artura Płatka, który zresztą w sezonie 2008/2009 prowadził krakowską drużyną jako szkoleniowiec. Są też inni kandydaci. To by mogło zwiększyć szanse na przyjście do Cracovii Urbana. Płatek z tym szkoleniowcem pracował przez cztery miesiące w Górniku Zabrze.