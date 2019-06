Reprezentacja Polski koszykarzy 3x3 wystartuje w sobotę w Rydze w eliminacjach mistrzostw Europy. Jej rywalami w grupie B będą Szwajcaria, Grecja i Macedonia Północna. Brązowi medaliści mistrzostw świata w Amsterdamie są rozstawieni w turnieju z numerem drugim.

Najwyższy mają gospodarze, reprezentacja Łotwy, aktualny wicemistrz globu, z którą Polacy 18 czerwca w fazie grupowej MŚ w Holandii wygrali 15:13.

W Rydze Polskę będzie reprezentować ta sama ekipa, która wywalczyła historyczny sukces w mistrzostwach świata: Michael Hicks, Przemysław Zamojski, Paweł Pawłowski i Marcin Sroka, prowadzeni przez trenera Piotra Renkiela.

Dwunastu uczestników turnieju podzielono na trzy grupy po cztery drużyny. Rywalami biało-czerwonych będą Szwajcaria, rozstawiona z numerem 5, oraz Macedonia Północna (8) i Grecja (9). Zwycięzcy awansują do decydującej rozgrywki systemem każdy z każdym, z której dwie reprezentacje wywalczą prawo gry w turnieju finałowym mistrzostw Europy. Odbędzie się on w Budapeszcie w dniach 30 sierpnia - 2 września.

- Ledwie do nas dotarło, co zrobiliśmy w Amsterdamie i jak mocno zapisaliśmy się w historii koszykówki w Polsce, a już wyjeżdżamy na kwalifikacje mistrzostw Europy. Czasu na świętowanie nie było za wiele, skupiamy się na następnym turnieju. Robimy skauting drużyn, które mamy w grupie. Najbardziej znani nam są Szwajcarzy, graliśmy z nimi na challengerze w Bukareszcie w zeszłym roku. Wtedy wygraliśmy, teraz liczymy na to samo i że wyjdziemy z grupy, a później uda nam się awansować do turnieju finałowego w Debreczynie - zadeklarował trener Renkiel.

W łotewskich eliminacjach wystąpi także kobieca reprezentacja Polski (numer 4) w składzie: Agnieszka Szott-Hejmej, Aldona Morawiec, Klaudia Sosnowska i Martyna Cebulska. W grupie C zmierzy się z Maltą (9) oraz Łotwą (3). Zwycięzcy trzech trzyzespołowych grup awansują do fazy finałowej, która wyłoni dwójkę uczestników ME na Węgrzech.

- Nie mamy łatwej grupy. Łotyszki - gospodynie, właśnie zakończyły rywalizację w mistrzostwach świata, gdzie zajęły 15. miejsce - mają zbilansowany zespół, dobrze rzucający zza łuku oraz walczący pod koszem - powiedziała Szott-Hejmej.

Program gier reprezentacji Polski - mężczyźni:

sobota

Polska - Grecja (godz. 14.00)

Polska - Szwajcaria (19.00)

niedziela

Macedonia Północna - Polska (12.15)

faza finałowa (od 13.50)

kobiety:

sobota

Polska - Malta (15.30)

Łotwa - Polska (20.00)

niedziela

faza finałowa (od 13.25)