Paweł Franczak zakończył zawodową karierę

30-letni Franczak zdobywał medale mistrzostw Polski i górskich szosowych MP, a w 2019 roku wygrał wyścig Belgrad - Banja Luka.

"(...)To nie jest łatwa decyzja, w końcu kolarstwo to całe moje życie. To były niesamowicie piękne, niezapomniane lata: pełne radości, satysfakcji, a czasami rozczarowań i porażek.(...) Liczę na to, że sport nauczył mnie na tyle dużo, że poradzę sobie w czymś całkiem nowym. Kolarstwo uczy charakteru i to na pewno nie jest bez znaczenia" - przyznał Franczak, cytowany na stronie internetowej Voster ATS Team. Z dobrej strony pokazał się m.in. podczas Tour de Pologne 2019.

Reklama

W 2014 roku Franczak (wtedy w barwach ActiveJet Team) sięgnął po srebro w MP elity, przegrywając na trasie liczącej 220 km o zaledwie sekundę z Bartłomiejem Matysiakiem.

giel/ krys/