Nie żyje Tomasz Lisowicz. Były mistrz Polski miał 47 lat

W swojej karierze kaliszanin odniósł wiele imponujących osiągnięć. Bez wątpienia tym najważniejszych było mistrzostwo Polski w jeździe na czas wywalczone w 2003 roku. Po tym triumfie pochodzącym z Wielkopolski kolarzem zainteresowały się media w całym kraju. W ostatnich latach Tomasz Lisowicz uprawiał kolarstwo co prawda bardziej w celach rekreacyjnych, jednak mimo to nie rezygnował z regularnych treningów. Nie mógł jednak spodziewać się, że podczas jednego z nich dojdzie do tragicznej sytuacji, w wyniku której straci życie.