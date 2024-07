"Terminator". Niewiarygodna pogoń mistrza. A już walił mu się świat

24-letni Pidcock to bardzo wszechstronny zawodnik, który z powodzeniem rywalizuje nie tylko w kolarstwie górskim, ale i na szosie, a nawet w przełajach. Do rywalizacji olimpijskiej przystąpił świeżo po Tour de France. "Wielkiej Pętli" nie ukończył, a jego postawa mogła rodzić wątpliwości w kontekście walki o medale w Paryżu.

Kilkanaście dni wystarczyło, by powrócił do wielkiej formy. Od początku jechał w czołówce i wydawało się, że dość szybko rywalizacja zmieni się w teatr jednego aktora. I tak się stało, ale nie z powodu dominacji Brytyjczyka, a stylu, w jakim sięgnął po złoto.

Po 20 minutach rywalizacji zawiódł go sprzęt - defekt przedniego koła sprawił, że stracił do najgroźniejszych konkurentów około 50 sekund. W tej konkurencji wydawało się to stratą nie do odrobienia. Ale młody kolarz chyba tego nie wiedział, bowiem nie oglądając się na nikogo pognał przed siebie. Mijał kolejnych przeciwników jak tyczki, aż w końcu złapał kontakt z jadącym na czele samotnie reprezentantem gospodarzy, Victorem Koretzkym.