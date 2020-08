Śląsk wygrał kolejne ligowe spotkanie! Piłkarze z Wrocławia pokonali Wisłę Kraków 3-1. Spotkanie stało na niezłym poziomie, a na placu gry widzieliśmy dwa rzuty karne i trafienie samobójcze!

W pierwszej kolejce obecnego sezonu Ekstraklasy Wisła Kraków zremisowała z Jagiellonią, a Śląsk wygrał z Piastem i piłkarze z Wrocławia również w czasie starcia z "Białą Gwiazdą" pierwsi wyszli na prowadzenie.

W 17. minucie meczu Dawid Szot ratował się faulem we własnym polu karnym, po błędzie defensorów "Białej Gwiazdy". Sędzia wskazał na wapno, a do piłki podszedł Robert Pich. Zawodnik Śląska zmylił Mateusza Lisa i umieścił futbolówkę w siatce.

Obie ekipy starały się kreować sytuacje, jednak nie widzieliśmy zbyt wielu podbramkowych akcji. Wisła początkowo była nieco zamroczona, lecz z czasem zdobywała coraz więcej miejsca do gry.

Jednym z wyróżniających się graczy na boisku był Yaw Yeboah i to on miał spory udział w wyrównującym trafieniu dla "Białej Gwiazdy". Nowy nabytek Wisły huknął zza pola karnego, futbolówka odbiła się od Mariusza Pawelca i wpadła do bramki.

Trafienie zostało zapisane na konto obrońcy drużyny przyjezdnych.