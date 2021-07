Wisła Kraków. Adrian Gula: Jako trener zawsze chciałbym mieć jak najlepszych zawodników

Dzisiaj rozpoczyna się sezon 2021/22 PKO Ekstraklasy. W poniedziałek Wisła zakończy pierwszą kolejkę meczem z Zagłębiem Lubin. Będzie to ligowy debiut trenera "Białej Gwiazdy" Adriana Guli, który dotychczas prowadził zespół tylko w sparingach.



Szkoleniowiec przyznał, że bardzo dobrze czuje się pod Wawelem. Nie czuje stresu związanego z pierwszym meczem.



- Przygotowania przebiegają standardowo. Proces treningowy jest taki sam, jak wszędzie. Zawodnicy są zmotywowani, chcą pracować, a obecność fanów, jak na sparingu z Podbeskidziem, jest bardzo ważna - przyznał szkoleniowiec.



Choć Wisła niewątpliwie się wzmocniła, to ma kilka problemów, szczególnie w ataku. Sprowadzono Jana Klimenta, ale on w trakcie przygotowań był kontuzjowany. Z Chin wrócił Felicio Brown-Forbes, który z kolei nie jest przewidziany do gry. Będzie trenował z zespołem i czekał na dopięcie wszystkich formalności związanych z jego przenosinami. Dodatkowo, przeciwko Zagłębiu, nie będą mogli wystąpić Alan Uryga, Adi Mehremić i Patryk Plewka.



Trener Gula przyznaje jednak, że koncentruje się na najbliższym meczu. Dysponuje określoną kadrą i na razie w jej obrębie będzie szukał optymalnych rozwiązań.



- Jako trener zawsze chciałbym mieć jak najlepszych zawodników. Myślę, że drużyna jest dobrze przygotowana. Bardzo się cieszę, że dobrze postępuje rehabilitacja kontuzjowanych piłkarzy. Chcemy jak najlepiej zaprezentować się dla naszych kibiców - odpowiedział na pytanie dziennikarza Interii.



Doprecyzował, że Kliment jest już zdrowy i w poniedziałek będzie mógł zagrać. W ostatnim sparingu z Podbeskidziem Bielsko-Biała nie wystąpił. Przed inauguracją ligi drużyna odbędzie jeszcze dwa treningi i Czech ma być gotowy.



