Maciej Żurawski został wypożyczony do Warty Poznań. Piłkarz będzie występował w zespole beniaminka PKO Ekstraklasy do końca sezonu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lech Poznań - Pogoń Szczecin 0-4. Kontrowersje w zaległym meczu 5. kolejki PKO Ekstraklasy. Wideo INTERIA.TV

Żurawski do tej pory występował w Pogoni Szczecin. W barwach tej drużyny rozegrał 17 meczów w PKO Ekstraklasie. W tym sezonie siedem razy pojawiał się na boisku i zdobył debiutancką bramkę.



W środę Pogoń przedłużyła umowę z 20-latkiem do końca 2024 roku. Jeszcze tego samego dnia wypożyczyła piłkarza.



Do końca sezonu Żurawski będzie występował w Warcie Poznań. Odbył już pierwsze zajęcia z nową drużyną.



Reklama

MP

Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!