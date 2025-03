Kamil Stoch wrócił do polskiej kadry po przerwie, jaką zafundował naszemu mistrzowi trener Thomas Thurnbichler. 37-latek udowadnia, że głosy krytyki w stronę Austriaka za odstawienie go od kadry na mistrzostwa świata były słuszne. Stoch po powrocie do Pucharu Świata wygląda nieźle, a skoki na mamucie w Vikersund potwierdziły odczucia po Oslo, co sam podkreślił. - Szczególnie ten pierwszy skok był "dobrze dostrojony" - powiedział Stoch w rozmowie ze "Skijumping.pl".