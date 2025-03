Kibice Wisły oszukani. Obrzydliwa prawda wyszła na jaw. Policja potwierdza

"Analiza zagrożeń dla tego meczu trwa od stycznia 2025 r. Do klubu Miedź Legnica napływają bardzo niepokojące informacje o możliwości przyjazdu na ten mecz do Legnicy różnych grup kibiców antagonistycznie nastawionych do kibiców krakowskich i szukających okazji do bezpośredniej konfrontacji, co ma związek z negatywnymi wydarzeniami z udziałem kibiców Wisły Kraków i BKS Stal Bielsko-Biała w województwie małopolskim (w okolicach Tarnowa), podczas których zginął kibic z Bielska-Białej, o czym szeroko informowały media" - czytamy w opublikowanym oświadczeniu.

