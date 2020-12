Piast Gliwice został ostatnią drużyna, która wywalczyła awans do 1/8 finału Pucharu Polski. W środę zremisował na wyjeździe ze Stalą Mielec 1-1 po dogrywce, ale był lepszy w serii rzutów karnych, wygrywając ją 4-3.

2020-12-02 17:40 | Stadion: Stadion MOSiR Stal Mielec Piast Gliwice 1 1 PO DOGRYWCE, KARNE 3⁃4 R. Dadok 45' Tiago Alves 10'

To był ostatni pojedynek w tej fazie. Pierwotnie miał się odbyć 31 października, ale został odwołany z powodu zagrożenia epidemicznego.

Trenerzy dokonali dużych roszad w składzie w porównaniu z ostatnimi spotkaniami ligowymi. Leszek Ojrzyński, opiekun Stali, zostawił tylko trzech piłkarzy, natomiast Waldemar Fornalik, szkoleniowiec Piasta, tylko dwóch.

Goście objęli prowadzenie już w 10. minucie. Tiago Alves otrzymał dokładne podanie od Arkadiusza Pyrki, z łatwością wyprzedził będącego bliżej bramki Mateusza Żyrę, minął Michała Gliwę i posłał piłkę do siatki.



W 26. minucie było groźnie w polu karnym gliwiczan. Andreja Prokić przedarł się do linii końcowej, dośrodkował, jednak Tomasz Mokwa w ostatniej chwili uprzedził Roberta Dadoka. Zawodnik Piasta trafił piłką w kolegę z zespołu Tomasza Huka, a ta wyszła na rzut rożny.

Gospodarze wyrównali w 45. minucie. Prokić znowu przedarł się do linii końcowej, minął Bartosza Rymaniaka i wrzucił piłkę przed bramkę, gdzie Dadok tym razem uprzedził Mokwę, pokonując Frantiszka Placha.



W przerwie trener Ojrzyński dokonał trzech zmian. Na placu boju pojawili się: Petteri Forsell, Mateusz Mak i Kamil Kościelny.

I Stal od początku drugiej połowy próbowała strzelić kolejnego gola.



W 63. minucie wspomniany Mak dośrodkował z prawej strony, piłka dotarła do Prokicia, który jednak nie trafił w światło bramki.



Piast mógł zadać drugi cios w 69. minucie. Rymaniak powalczył o piłkę przy linii końcowej i odegrał ją do Pyrki, ten dośrodkował w pole karne, gdzie Patryk Lipski "główkował" cofając się, ale minimalnie się pomylił. Zdjęcie Radość piłkarzy Piasta /Darek Delmanowicz /PAP

Natomiast gospodarze stanęli przed kolejną szansą cztery minuty później. Javier Hyjek stracił piłkę przed własnym polem karnym, przejął ją Łukasz Zjawiński, podał do Prokicia, ten do Forsella, który znalazł w "16" Maka. Rezerwowy skrzydłowy uderzył, ale Plach odbił futbolówkę nogą.



Spotkanie zakończyło się wynikiem 1-1 i potrzebna była dogrywka.



W 98. minucie z dystansu przymierzył Jakub Świerczok, Michał Gliwa łapał piłkę na dwa razy, a próbujący dobijać Karol Stanek był na spalonym.



Na początku drugiej połowy dogrywki akcja rezerwowych Piasta zakończyła się strzałem Świerczoka, który sprzed bramki wybił Krystian Getinger.



W 117. minucie przed szansą stanęła Stal. Z lewej strony dośrodkował Getinger, a nadbiegający Prokić nie trafił dobrze w pikę z 10 metrów.



Tak więc do rozstrzygnięcia w tym pojedynku potrzebna była seria rzutów karnych.



Mylili się w niej tylko gospodarze, którzy strzelali jako pierwsi. W czwartej serii Mak uderzył wysoko ponad bramką, a w piątej Gliwa przegrał pojedynek ze swoim vis-a-vis - Plach obronił. Piast zwyciężył w serii "jedenastek" 4-3 i awansował do następnej rundy Pucharu Polski.



Mecze 1/8 finału odbędą się 9-11 lutego przyszłego roku.

Stal Mielec - Piast Gliwice 1-1 (1-1, 1-1), karne 3-4

Bramki: 0-1 Tiago Alves (10.), 1-1 Robert Dadok (45.).



Karne: 1-0 Getinger, 1-1 Świerczok, 2-1 Forsell, 2-2 Badia, 3-2 Kościelny, 3-3 Chrapek, 3-3 Mak (ponad bramką), 3-4 Malarczyk, 3-4 Gliwa (obronił Plach).



Stal: Michał Gliwa - Marcin Flis, Wojciech Błyszko, Mateusz Żyro (46. Mateusz Mak), Krystian Getinger, Robert Dadok (46. Petteri Forsell), Mateusz Matras (46. Kamil Kościelny), Damian Pawłowski (79. Łukasz Seweryn), Martin Sus, Andreja Prokić, Paweł Tomczyk (60. Łukasz Zjawiński).

Piast: Frantiszek Plach - Bartosz Rymaniak, Javier Ajenjo Hyjek (76. Karol Stanek), Piotr Malarczyk, Tomasz Huk, Tomasz Mokwa (90.+4 Jakub Holubek), Arkadiusz Pyrka, Tomasz Jodłowiec, Patryk Lipski (90.+4 Michał Chrapek), Kristopher Vida (76. Gerard Badia), Tiago Alves (79. Jakub Świerczok).

