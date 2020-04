Śląsk Wrocław czeka na złagodzenie obostrzeń

Od momentu zawieszenia rozgrywek Ekstraklasy piłkarze Śląska Wrocław trenują indywidualnie w domach. Sztab trenerski zespołu z Dolnego Śląska przygotowuje plan, kiedy obostrzenia zostaną złagodzone i zawodnicy będą mogli ćwiczyć na boisku.

Zaraz po zawieszeniu rozgrywek ekstraklasy piłkarze Śląska dostali rozpiskę indywidualnych treningów z nakazem pozostania we Wrocławiu. Chociaż od tego momentu minął miesiąc, sytuacja się nie zmieniła.

"Piłkarze trenują w warunkach domowych. Mają indywidualne rozpiski treningów i je realizują. Równocześnie sztab trenerski przygotowuje plan zajęć, kiedy obostrzenia zostaną złagodzone i zawodnicy będą mogli ćwiczyć w parach na boisku. Czekamy na oficjalną zgodę powrotu na boiska" - powiedział rzecznik prasowy klubu Tomasz Szozda.



Założenia są takie, że jeżeli piłkarze dostaną zgodę na treningi na obiektach klubowych, zajęcia będą prowadzone w systemie rotacyjnym. Po dwóch lub trzech zawodników będzie miało wyznaczoną dokładną godzinę rozpoczęcia treningu i dopiero po jego zakończeniu na boisko wejdą kolejni. Klub nie chce, aby piłkarze zbierali się w większe grupy.



Cały czas we Wrocławiu przebywają też piłkarze zagraniczni reprezentujący Śląsk. W ten sposób klub chciał uniknąć komplikacji w momencie, kiedy zespół będzie mógł już wznowić treningi na powietrzu.



"Trenerzy postanowili, że lepiej będzie, jeżeli zawodnicy pozostaną we Wrocławiu. Po pierwsze ze względu na ich bezpieczeństwo i zdrowie, a po drugie, niemal z marszu będą mogli wznowić zajęcia bez przechodzenia przez ewentualną kwarantannę po powrocie do Polski" - dodał Szozda.



Śląsk w tabeli Ekstraklasy po 26 kolejkach jest czwarty i ma dziewięć punktów straty do prowadzącej Legii Warszawa. Po wznowieniu ligi pierwszym rywalem wrocławian będzie Raków Częstochowa.

