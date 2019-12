Cracovia - Śląsk Wrocław 2-0. Golla: Musimy wyczyścić głowy

- Dziś zabrakło nam kreatywności - nie ma wątpliwości Wojciech Golla, obrońca Śląska Wrocław, po porażce z Cracovią 0-2.

Goście w pierwszej połowie jeszcze próbowali nawiązać walkę z "Pasami", ale w drugiej krakowianie już zdecydowanie przeważali. Efekt? Śląsk nie oddał ani jednego celnego strzału.



- Z czego to wynikało? To pytanie bardziej do ofensywnych zawodników, a nie do mnie. Ale pewnie zabrakło nam kreatywności, bo stwarzaliśmy za mało sytuacji - uważa Golla.

Zakończenie roku dla wrocławian nie było udane, bo w ostatnich trzech spotkaniach zdobyli zaledwie punkt: zremisowali z Lechem oraz przegrali z Legią i Cracovią.

- Na pewno szkoda punktów z Lechem Poznań, bo dziś Cracovia była lepsza - przyznaje Golla.



- Mieliśmy fajny start rundy, później zaliczyliśmy strasznie dużo remisów, ale następnie znów trafiła się nam fajna seria wygranych. Szkoda jednak tego ostatniego meczu z Cracovią - dodaje.

Teraz zawodników czeka przerwa. Do treningów wrócą na początku roku, a rundę wiosenną rozpoczną w drugiej połowie lutego.

- Trzeba teraz wyczyścić głowy, posiedzieć z rodzinami i spędzić fajnie czas. Ale wracamy w styczniu, ciężko pracujemy i jedziemy dalej - kończy Golla.

