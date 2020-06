PKO Ekstraklasa. Waldemar Fornalik: Nie ma luzu, ale stresu też nie

Piłkarze mistrza Polski Piasta Gliwice sobotnim meczem u siebie z Lechem Poznań zaczną rundę finałową ekstraklasy. - Nie czujemy ani większego stresu, ani luzu. Jest świadomość, że w każdym spotkaniu gramy o zwycięstwo - powiedział ich trener Waldemar Fornalik.

Przed sezonem w klubie mówiono, że pierwszym celem będzie wywalczenie lokaty w górnej ósemce. Zespół z Gliwic zasadniczą część rywalizacji zakończył na drugim miejscu, ze stratą siedmiu punktów do warszawskiej Legii. Rok temu gliwiczanie po świetnej końcówce (sześć wygranych i remis) zdobyli pierwsze w historii mistrzostwo.

Spotkanie z Lechem zostanie rozegrane dwa dni po 75. rocznicy powstania Piasta.

- Zobaczymy, na którym miejscu uzyskany dorobek punktowy pozwoli nam zakończyć obecne rozgrywki. Czekają nas trzy kolejne naprawdę wymagające spotkania. Zaczynamy z Lechem, który w ostatnim czasie jest w wysokiej formie i ma bardzo dobrych piłkarzy - ocenił szkoleniowiec mistrza kraju

- Później jedziemy do Gdańska, a Lechia to zespół, który również aspiruje do walki o najwyższe lokaty. Następnie jest lider, czyli Legia Warszawa. Te trzy mecze pokażą też w jakiej będziemy pozycji wyjściowej w końcowych spotkaniach, z których trzy rozegramy u siebie - dodał.

Po starciu z Lechią śląska ekipa zostanie nad morzem i stamtąd pojedzie do stolicy na mecz z Legią.