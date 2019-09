Po pucharowym zwycięstwie, na przełamanie w Ekstraklasie liczą piłkarze ŁKS Łódź. Ostatni w tabeli łodzianie w wyjazdowym meczu 10. kolejki zmierzą się w poniedziałek z Zagłębiem Lubin. - Musimy skupić się na tym, żeby zagrać na zero z tyłu - podkreślił trener ŁKS Kazimierz Moskal.

W czwartek podopieczni Moskala w pierwszej rundzie Pucharu Polski pokonali pewnie 3-0 pierwszoligowe Zagłębie Sosnowiec. Znacznie gorzej beniaminek Ekstraklasy spisuje się w lidze. Przegrał bowiem siedem ostatnich meczów i z zaledwie 4 punktami zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. W łódzkim klubie wierzą, że fatalna passa zostanie przerwana w poniedziałkowym spotkaniu w Lubinie, a w wyjściu z kryzysu pomoże pucharowy triumf.

- To był dla nas ważny mecz, bo w końcu przypomnieliśmy sobie, jak się wygrywa. Pamiętajmy jednak o tym, że to był przeciwnik z 1. ligi i było nam trochę łatwiej. Wymagania w ekstraklasie są większe - powiedział na piątkowej konferencji prasowej trener ŁKS.

Moskal zwrócił uwagę, że w starciu z Zagłębiem Lubin poprzeczka będzie zawieszona dużo wyżej. Ocenił, że gospodarze to bardzo wymagający rywal, który w ostatniej kolejce zremisował ze Śląskiem (4-4), a zdaniem opiekuna łodzian mógł pokusić się o zwycięstwo.

- Ten mecz pokazał, że Zagłębie ma duży potencjał jeśli chodzi o ofensywę i potrafi grać otwarty futbol. Po wodzą nowego trenera (Słowaka Martina Seveli - red.), występowali do tej pory dwa razy na wyjeździe, a teraz zagrają u siebie i zobaczymy, jak będzie. Przede wszystkim musimy skupić się na sobie, aby prezentować to, co chcemy - wyjaśnił 52-letni szkoleniowiec.

Jak zaznaczył, kluczem do zdobycia oczekiwanych od dawna punktów będzie zachowanie czystego konta po stronie straconych goli, co do tej pory jego podopiecznym udało się tylko w inauguracyjnym pojedynku z Lechią Gdańsk (0-0). - Musimy skupić się na tym, żeby zagrać na zero z tyłu. Każda stracona bramka nie wpływa na nas dobrze. Trzeba na to uważać i stworzyć jakąś sytuację, tak jak było to w czwartek - dodał Moskal.

Trener ŁKS przyznał również, że strzelec pierwszego gola Piotr Pyrdoł oraz Michał Trąbka, Kamil Rozmus i Serb Dragoljub Srnic, którzy w czwartek pojawili się w jedenastce, a wcześniej dostawali niewiele szans w lidze, zrobili dużo, żeby wystąpić w poniedziałkowym spotkaniu.

Na pewno zaś do dyspozycji Moskala nie będą jeszcze dwaj napastnicy: Łukasz Sekulski i Ukrainiec Jewgen Radionow, za to coraz bliżej powrotu do jedenastki po rehabilitacji ręki jest obrońca Adrian Klimczak.

Obecny na spotkaniu z dziennikarzami hiszpański pomocnik ŁKS Jose Pirulo nie ukrywał, że po serii przegranych jego drużyna potrzebowała zwycięstwa, by na nowo uwierzyć w swoje umiejętności. Jego zdaniem, wygrana w Sosnowcu była ważnym krokiem do wyjścia z dołka i dodała ona ekipie beniaminka pewności siebie.

Sprowadzony latem 27-letni piłkarz przekonywał, że nie pokazał jeszcze wszystkich swoich atutów. Jak mówił, stać go na wiele więcej i przyznał, że wciąż musi pracować nad tym, by dawać więcej swojemu zespołowi. - Brakuje mi jeszcze pewności siebie i czasami większego przekonania w podejmowaniu ryzyka. Na pewno ma to związek z naszą złą serią w Ekstraklasie - tłumaczył Pirulo.

Poniedziałkowy rywal ŁKS z dziewięcioma punktami zajmuje 12. miejsce w tabeli. Mecz w Lubinie rozpocznie się o godz. 18 i będzie to ostatnie spotkanie 10. kolejki Ekstraklasy.



Bartłomiej Pawlak

