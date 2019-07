ŁKS wyjechał na obóz do Grodziska Wielkopolskiego

Na zgrupowaniu w Grodzisku Wielkopolskim przez najbliższe dziewięć dni do występów w Ekstraklasie będą przygotowywali się piłkarze ŁKS-u. W kadrze drużyny trenera Kazimierza Moskala na jedyny letni obóz znalazło się 28 zawodników.

Łodzianie do Grodziska Wlkp. wyjechali w poniedziałek rano. Wcześniej, przez trzy tygodnie beniaminek rozgrywek ekstraklasy do nowego sezonu przygotowywał się na własnych obiektach.

"Przed nami zgrupowanie i trzeba cieszyć się z tego, że wszyscy 24 piłkarze z pola i czterech bramkarzy są zdrowi i gotowi do pracy. W takim składzie jedziemy do Grodziska Wlkp. Tam wykonamy końcową pracę, bo po powrocie do Łodzi czeka nas już normalny mikrocykl przed ostatnim sparingiem" - powiedział trener Moskal.

Wśród trenujących będzie pięciu zawodników, którzy wzmocnili kadrę ŁKS latem. To Portugalczyk Ricardo Guimaraes, Hiszpan Ruiz Lopez Pirulo, Serb Dragoljub Srnić oraz Maciej Dampc i Michał Trąbka. W kadrze jest także czterech młodych zawodników: 20-letni Jan Sobociński i Piotr Pyrdoł oraz 17-letni Adam Ratajczyk i rok starszy Artur Sójka. Wszyscy w nadchodzącym sezonie mogą pełnić rolę młodzieżowca.

"Będziemy pracować nad tym samym co do tej pory, czyli tym, co chcemy grać w lidze. Musimy to dalej szlifować, bo jeśli uwierzymy, że już jest wszystko dobrze to będzie nam trudniej" - zapowiedział szkoleniowiec klubu z Łodzi, który do Ekstraklasy wraca po siedmiu latach gry w niższych ligach.

Zgrupowanie piłkarzy ŁKS w Grodzisku Wlkp. potrwa do 9 lipca. Moskal poinformował, że zaplanował po dwa treningi dziennie. W środę łodzianie rozegrają sparing z pierwszoligową Wartą Poznań, a w sobotę ich formę sprawdzi inny pierwszoligowiec GKS Tychy oraz występująca w 3. lidze Kotwica Kołobrzeg. W rozegranych do tej pory meczach kontrolnych ŁKS wygrał 4-0 z Wisłą Płock oraz zremisował 2-2 z Radomiakiem Radom.

W pierwszym meczu po powrocie do Ekstraklasy łodzianie 19 lipca zmierzą się na swoim stadionie z Lechią Gdańsk.



Autor: Bartłomiej Pawlak