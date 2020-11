Dariusz Dziekanowski: Legia to nie jest sanatorium ani szpital. WIDEO |

Musimy niestety krytycznie ocenić tych piłkarzy, którzy przyszli do Legii przed sezonem i mieli być jej wzmocnieniem. Legia jest chyba jedynym liczącym się klubem w Europie, który ściąga piłkarzy i ich odbudowuje. Odbudowywać to można 50 letniego weterana. Legia to nie jest sanatorium lub szpital w którym przywraca się piłkarzy do życia - mówi w rozmowie z Interią były napastnik Legii Warszawa, ekspert Polsatu Sport Dariusz Dziekanowski.