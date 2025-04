Niezwykle smutne wieści obiegły świat w Wielkanocny Poniedziałek. Jak poinformował Watykan, o godzinie 7.35 zmarł papież Franciszek. Ojciec Święty na krótko przed śmiercią przeszedł ciężkie zapalenie płuc i musiał być hospitalizowany. Jednak to nie problemy z nawracającymi infekcjami dróg oddechowych były przyczyną śmierci. Jak ujawniono kilka godzin po zgonie Argentyńczyka, zmarł on z powodu udaru mózgu i nieodwracalnej zapaści kardiologicznej.

Nie żyje papież Franciszek. Leo Messi żegna Ojca Świętego

Papieża Franciszka pożegnali także jego rodacy. W Argentynie ustalono siedmiodniową żałobę narodową , a mecze zaplanowane na 21 kwietnia - podobnie jak te we Włoszech - zostały przełożone. Wobec wielkiej tragedii obojętnie nie przeszedł także kapitan argentyńskiej reprezentacji, Leo Messi . Gwiazdor Interu Miami we wzruszających słowach pożegnał Ojca Świętego.

Tymczasem w Watykanie trwają przygotowania do ostatniego pożegnania papieża Franciszka. Pogrzeb jego będzie jednak mocno różnił się od pogrzebów jego poprzedników. Argentyńczyk bowiem już jakiś czas temu ogłosił, że życzyłby sobie skromnej ceremonii "bez szczególnych dekoracji". 88-latek pochowany zostanie w rzymskiej Bazylice Matki Bożej Większej, a nie w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie, w przeciwieństwie do wielu jego poprzedników. Na jego nagrobku znajdzie się natomiast tylko jeden napis. Będzie to jego papieskie imię po łacinie: Franciscus. Data pogrzebu Ojca Świętego nie została jeszcze ustalona. Decyzja zapaść ma jednak jeszcze we wtorek.