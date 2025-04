Kibice są wściekli, ciągnie klub na dno. Duże kłopoty gwiazdy

Leon Madsen został ściągnięty do Stelmet Falubazu Zielonej Góry jako gwiazda wielkiego formatu, by wygrywać 15. wyścig. Duńczyk ma obecnie problem ze zwycięstwem w jakimkolwiek biegu, a wtórują mu koledzy z drużyny. Co gorsza dla zielonogórzan, zawodnicy Falubazu są skołowani. – Nie wiem, gdzie dokładnie tkwi problem. Zaliczyliśmy dwie zawstydzające porażki – mówi w rozmowie z Interią Leon Madsen. Zielonogórzanie swoich problemów muszą szukać w silnikach. Jak do tej pory Falubaz przegrał 31:59 na własnym torze z Motorem Lublin oraz 30:60 we Wrocławiu.